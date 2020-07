У Японії лікарі дістали 4-сантиметрового черв'яка з горла дівчини

Черв'як потрапив у горло дівчини із сашимі. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene

У Японії лікарі вилучили з горла 25-річної дівчини 4-сантиметрового черв'яка.

Дівчина звернулася до Міжнародної клініки імені святого Луки в Токіо зі скаргами на біль і садніння з правого боку горла, які вона відчувала протягом п'яти днів, розповіли вчені в The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Виявилося, що як раз п'ять днів тому пацієнтка їла сашимі – традиційну японську страву з сирої риби, відому також як джерело паразитарних інвазій (заражень) у людини.

Так, в правій піднебінній мигдалині дівчини лікарі виявили "чорного рухомого черв'яка" довжиною в 38 міліметрів і діаметром в 1 міліметр.

Джерелом болю в горлі виявився черв'як The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene

Аналіз визначив, що це була личинка рідкісного морського круглого черв'яка Pseudoterranova azarasi з сімейства Anisakidae на четвертій стадії розвитку.

Ці черви можуть викликати ураження шлунково-кишкового тракту, а новий випадок є порівняно нетиповим.

Вчені підкреслили, що разом з популярністю суші і сашимі в усьому світі зростає і поширеність пов'язаних з ними паразитарних інвазій. Лікарі рекомендують пам'ятати про це, коли пацієнт відчуває біль або дискомфорт у горлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї співробітників фірми за погану роботу покарали поїданням черв'яків: відео.