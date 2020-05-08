У всьому світі вже понад 4 млн людей заразилися коронавірусом

Юрій Сергієнко Світ 02:25, 9.05.2020 Оновлено: 02:28, 9.05.2020

Кількість хворих на коронавірус COVID-19 в усьому світі перевищила 4 млн осіб.

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За даними на 2:00 9 травня, захворіли 4 007 819 осіб. Про це свідчать дані онлайн-лічильника worldometers.info.

При цьому одужали 1 376 235 осіб, 275 781 – померли.

Лідирує за кількістю хворих США – 1 320 044, з них 222 008 одужали і 78 529 померли.

У п'ятірці лідерів по зараженим також Іспанія – 260 117, Італія – 217 185, Велика Британія – 211 364 і Росія – 187 859.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії від коронавірусу померли понад 30 тисяч людей. Вона стала стала другою країною в Європі, де кількість летальних випадків перевищила таку позначку.

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