Головна Новини
9 травня • оновлено в 03:13
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У всьому світі вже понад 4 млн людей заразилися коронавірусом

698
Читати матеріал російською

Кількість хворих на коронавірус COVID-19 в усьому світі перевищила 4 млн осіб.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За даними на 2:00 9 травня, захворіли 4 007 819 осіб. Про це свідчать дані онлайн-лічильника worldometers.info.

У всьому світі вже понад 4 млн людей заразилися коронавірусом

При цьому одужали 1 376 235 осіб, 275 781 – померли.

У всьому світі вже понад 4 млн людей заразилися коронавірусом

Лідирує за кількістю хворих США – 1 320 044, з них 222 008 одужали і 78 529 померли.

У п'ятірці лідерів по зараженим також Іспанія – 260 117, Італія – 217 185, Велика Британія – 211 364 і Росія – 187 859.

У всьому світі вже понад 4 млн людей заразилися коронавірусом

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії від коронавірусу померли понад 30 тисяч людей. Вона стала стала другою країною в Європі, де кількість летальних випадків перевищила таку позначку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 195.

    Вилікувалися: 2706. Померли: 361.

  • У світі захворіли вже майже 4 мільйони осіб, загинули – більш 274 тисячі.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • Медики уточнили ранній симптом коронавірусу: з'являється на третій день.

  • Вмирають від COVID-19 в два рази частіше: дослідження вказали на основну групу ризику.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги