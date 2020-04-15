У світі вже понад 500 тисяч людей побороли COVID-19

Юрій Сергієнко Світ 20:31, 15.04.2020 Оновлено: 21:29, 15.04.2020

У всьому світі вже понад півмільйона людей вилікувалися від коронавірусу COVID-19.

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За даними на 20:00 середи, 15 квітня, інфекцію побороли 504 618 осіб.

Лідирує за кількістю людей, які одужали, Китай – 77 816 (із 82 295 заражених). До нього впритул наблизилася Німеччина, де від коронавірусу вилікувалися вже 72 600 людей при 133 154 заражених.

Далі йдуть:

  • Іспанія – 70 853 (із 177 633 заражених),

  • Іран – 49 933 (із 76 389 заражених,

  • США – 47 069 (із 619 331 заражених),

  • Італія – 38 092 (із 165 155 заражених),

  • Франція – 28 805 (із 143 303 заражених),

  • Швейцарія – 15 400 (із 26 336 заражених),

  • Бразилія – 14 026 (із 26 113 заражених).

В інших країнах видужали менше 10 тисяч людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на коронавірус COVID-19 в світі захворіло вже більше двох мільйонів людей.

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