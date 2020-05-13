У світі від COVID-19 померли 293 тис.: статистика щодо коронавірусу на 13 травня. Постійно оновлюється

На коронавірус COVID-19 в усьому світі захворіли вже понад 4,3 млн осіб. Найбільше заражених у США – 1,4 млн пацієнтів, Іспанії – 270 тисяч, Росії – 232 тисячі.

Лідером антирейтингу за кількістю смертей є США – 83 тисячі, Британія – 33 тисячі, Італія – 31 тисяча. Всього зареєстровано летальних випадків у світі – 293 тисячі, одужали – 1,6 млн.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 16 425 осіб. Померли 439 пацієнтів, одужали – 3716.

Велику кількість нових заражених почали фіксувати в Мексиці, Пакистані та Панамі.

В Україні та світі з 11 травня послабили режим карантину.

Головне за 13 травня:

14:42 – Італійський вчений заявив, що новий тип коронавірусу COVID-19 може втратити свою силу та зникнути ще до появи вакцини проти цієї хвороби.

14:40 – Німеччина вирішила припинити з 15 червня прикордонний контроль, запроваджений через коронавірусну кризу. Водночас послаблення перевірок на кордонах набудуть чинності вже з 15 травня.

14:25 – Станом на 13 травня в Дніпрі офіційно зареєстровано 270 випадків захворювання на COVID-19, 51 людина одужала.

14:18 – Польща ще на 30 днів продовжила контроль на кордонах із сусідами-членами Європейського союзу – Німеччиною, Литвою, Чехією і Словаччиною – до 12 червня через пандемію коронавірусу.

14:08 – Вчені з Інституту генетики Лондонського університетського коледжу дійшли висновку, що коронавірус міг поширитися по світу та адаптуватися до своїх носіїв ще наприкінці 2019 року. Про це свідчить генетичний аналіз зразків більш ніж 7500 осіб, інфікованих COVID-19.

13:32 – Уряд Вірменії планує продовжити режим надзвичайного стану, який завершується 14 травня. За словами прем'єр-міністра Ніколи Пашиняня, вони не будуть повертати економічні та інші обмеження, хоча у країні не дотримуються протиепідемічних норм, оскільки щодня там фіксують понад 100 нових захворювань на COVID-19.

13:28 – Верховна Рада звільнила медиків, які борються з COVID-19, від сплати всіх податків і зборів на період боротьби з епідемією. По суті, це означає, що зарплата лікарів зросте.

13:22 – Китайські вчені з'ясували, що коронавірус COVID-19 має ті ж мутації, які були в іншому вірусі, що походить від кажанів.

13:10 – Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці коронавірусом заразилися 126 дітей – 17 із них перебувають у лікарнях міста.

12:33 – Міський голова Києва Віталій Кличко виступив із вимогою до уряду щодо відновлення роботи метро в столиці після закінчення карантину, зокрема 25 травня.

12:13 – Командувач Національної гвардії України Микола Балан зробив контрольні та повторні тести на COVID-19, які підтвердили, що він повністю одужав від хвороби.

12:06 – Станом на 13 травня в Києві лабораторно підтвердили ще 30 випадків інфікування коронавірусом. Всього в столиці 1960 випадків COVID-19, 169 пацієнтів одужали.

11:15 – У ЄС заявили, що запроваджені санкції щодо Росії не перешкоджають наданню їй потенційної гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

11:11 – Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин в Україні через коронавірус буде продовжений, втім, країна перейде на його адаптивну модель. Вона передбачає передання більшої частини повноважень місцевим органам влади для локалізації спалахів хвороби.

10:48 – Карантин в Україні через коронавірус ввели так швидко, щоб не допустити перевантаження медичної системи, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

10:42 – Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що наступні послаблення карантину в Україні будуть прив'язані до контрольних дат – 22 травня, 1 червня, 11 червня.

10:08 – За даними очільника МОЗ Максима Степанова, в Україні істотно зменшилася кількість пацієнтів, які хворіють на пневмонію. Цьому значною мірою посприяли карантинні заходи.

10:05 – У МОЗ повідомили, що в Україні протягом декількох днів затвердять алгоритм щодо ІФА-тестування на COVID-19.

09:30 – Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що станом на ранок 13 травня найбільше підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 в Україні зафіксовано у Харківській – 49, Чернівецькій – 48, Вінницькій області – 48 та у місті Києві – 30.

09:05 – В Україні станом на ранок 13 травня зареєстрували 16 425 випадків зараження COVID-19. Всього за минулу добу виявлено 402 нові випадки. Померло 14 осіб, видужали – 343.

08:25 – У багатьох пацієнтів, хворих на COVID-19, виявили розвиток аномальної патології кишківника.

08:00 – Директорка департаменту освіти та науки КМДА Олена Фіданян розповіла про те, як працюватимуть дитсадки та школи Києва після виходу із карантину через коронавірус.

07:44 – Вчені знайшли "секретний інгредієнт" для ефективної вакцини проти COVID-19.

02:10 – Після проведення військового параду до Дня перемоги 9 травня в Мінську вдвічі впала захворюваність на пневмонію, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він переконаний, що людям пішло на користь перебування на повітрі.

01:18 – У Канаді коронавірусом вже заразилися 70,3 тисячі осіб, померли 5 049. За тиждень кількість інфікованих збільшилася на 7,8 тисячі, кількість летальних випадків – на 900, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни.

00:06 – Лікар із Великобританії розповів, чи потрібно мити товари з доставки, щоб не заразитися COVID-19.

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