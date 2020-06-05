У Всесвіті знайшли "двійників" Землі і Сонця: що про них відомо

Астрономи виявили планету і зірку, які максимально схожі на Землю і Сонце.

Про це на своєму сайті повідомив Інститут досліджень Сонячної системи Товариства Макса Планка. Вони виявили зірку Kepler-160 і планету KOI-456.04, що знаходиться в її системі.

За їхніми словами, ця землеподібна планета обертається навколо зірки, схожої на Сонце. Правда, Kepler-160 більше нашого світила на 10%, а температура на поверхні складає 5200 градусів Цельсія (що на 300 градусів менше, ніж у Сонця). Розташовані ці космічні тіла на відстані трьох тисяч світлових років від Сонячної системи.

А ось KOI-456.04 в радіусі на 90% більше Землі і здійснює оборот навколо зірки за 378 днів. Крім цього, планета обертається в зоні населеності своєї зірки, що робить їх найбільш схожими на Землю і Сонце космічними тілами, які були знайдені на даний момент.

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До цього за 14 років астрономи знайшли близько чотирьох тисяч екзопланет, але зазвичай вони були набагато більша за Землю – розміром з Нептун. Також вони оберталися дуже близько до зірок, так що на них не могло утворитися життя. Знаходили і інші планети – вони розташовувалися в зоні, де життя можливе, але оберталися навколо червоних карликів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники з Європейської Південної обсерваторії (ESO) змогли зафіксувати народження нової планети біля молодої зірки AB Візничого.

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