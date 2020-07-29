У ВООЗ звинуватили молодь у спалаху COVID-19 в Європі

Борис Бондар Світ 20:06, 29.07.2020 Оновлено: 20:06, 29.07.2020

Зростання кількості інфікованих COVID-19 серед молоді може бути причиною недавніх сплесків захворюваності в Європі.

Про це в ефірі BBC Radio 4 заявив європейський регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге. Він закликав молодь бути більш відповідальною.

На думку представника ВООЗ, владі країн і керівництву ЄС потрібно краще комунікувати з молодими людьми.

"Ми отримуємо повідомлення від декількох органів охорони здоров'я про більш високу частку нових випадків інфікування у молодих людей. Мені здається, це досить ясний сигнал, що пора подумати, як краще залучити молодь", – заявив Клюге.

Також він уточнив, що як батько двох дочок, розуміє - молоді люди "не хочуть пропустити літо".

"Вони несуть відповідальність перед собою, своїми батьками, бабусями і дідусями і своїми громадами, і тепер ми знаємо, як правильно вести себе здоровим способом, тому давайте скористаємося цими знаннями", – резюмував регіональний директор ВООЗ.

Як писав OBOZREVATEL, європейські країни ведуть активну підготовку до другої хвилі коронавірусу на тлі зростання нових випадків захворювання. Розглядається можливість повернення деяких обмежень.

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