У ВООЗ заявили, що США не довели штучну появу коронавірусу
Влада США поки не надала ніяких прямих доказів того, що коронавірус міг бути штучно створений в лабораторії китайського міста Ухань.
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Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, повідомляє Time.
"З нашої точки зору, це залишається спекуляцією. Ми не отримали ніяких даних або конкретних доказів від уряду США, що стосуються ймовірного походження вірусу", – зазначив він.
Райан додав, що поки ВООЗ все ж вважає, що COVID-19 з'явився природним шляхом, однак висловив готовність ознайомитися з версією, висунутою США.
"Якщо ці дані та докази будуть доступні, уряд США буде вирішувати, коли і як ними можна ділитися. Але зараз ВООЗ важко працювати в інформаційному вакуумі", – сказав він.
Як писав OBOZREVATEL:
раніше держсекретар США Майк Помпео заявляв, що влада США впевнена в тому, що коронавірус виник в Ухані, а керівництво Китаю приховує частину інформації про хворобу.
Помпео також говорив, що Китай повинен переконатися в дотриманні заходів безпеки у всіх лабораторіях країни, де зберігаються віруси.
Про те, що Пекін продовжує приховувати інформацію про коронавірус, заявляв і голова Пентагону Марк Еспер.
3 травня Помпео заявив, що Вашингтон має достатньо доказів того, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися по світу з лабораторії в місті Ухань (Китай).
А у звіті розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США за 1 травня з'явилася інформація про те, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.