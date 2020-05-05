У ВООЗ заявили, що США не довели штучну появу коронавірусу

Вікторія Довгань Світ 11:10, 5.05.2020 Оновлено: 11:10, 5.05.2020

Влада США поки не надала ніяких прямих доказів того, що коронавірус міг бути штучно створений в лабораторії китайського міста Ухань.

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Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, повідомляє Time.

"З нашої точки зору, це залишається спекуляцією. Ми не отримали ніяких даних або конкретних доказів від уряду США, що стосуються ймовірного походження вірусу", – зазначив він.

Коронавірус
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Райан додав, що поки ВООЗ все ж вважає, що COVID-19 з'явився природним шляхом, однак висловив готовність ознайомитися з версією, висунутою США.

"Якщо ці дані та докази будуть доступні, уряд США буде вирішувати, коли і як ними можна ділитися. Але зараз ВООЗ важко працювати в інформаційному вакуумі", – сказав він.

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