У ВООЗ заявили, що США не довели штучну появу коронавірусу

Влада США поки не надала ніяких прямих доказів того, що коронавірус міг бути штучно створений в лабораторії китайського міста Ухань.

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Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, повідомляє Time.

"З нашої точки зору, це залишається спекуляцією. Ми не отримали ніяких даних або конкретних доказів від уряду США, що стосуються ймовірного походження вірусу", – зазначив він.

Коронавірус 34.ua

Райан додав, що поки ВООЗ все ж вважає, що COVID-19 з'явився природним шляхом, однак висловив готовність ознайомитися з версією, висунутою США.

"Якщо ці дані та докази будуть доступні, уряд США буде вирішувати, коли і як ними можна ділитися. Але зараз ВООЗ важко працювати в інформаційному вакуумі", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL:

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