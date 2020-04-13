Коронавірус COVID-19 поширюється швидше, і він в десять разів смертельніший грипу, пандемія якого сталася в 2019 році.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на прес-конференції 13 квітня заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус. Він також назвав умови для зняття обмежень, введених через COVID-19.

"Ми знаємо, що COVID-19 поширюється швидко, і ми знаємо, що він в 10 разів смертельніший, ніж вірус грипу, пандемія якого була в 2009 році", – зазначив голова ВООЗ.

Гебреєсус також уточнив, що кількість заражень подвоюються кожні 3-4 дні. Особливо, це стосується густонаселених країн з бідним населенням, де вводити карантин непрактично.

"Він (COVID-19) поширюється набагато швидше, ніж сповільнюється. Це означає, що обмежувальні заходи повинні зніматися поступово і підконтрольно", – сказав він.

За словами голови ВООЗ, перед тим, як знімати обмеження, владі необхідно переконатися в дотриманні ряду заходів. Серед них контроль за поширенням вірусу, здатність виявляти, тестувати і ізолювати кожен випадок зараження, а також його контакти. Також необхідно виключити ймовірність повторного ввезення вірусу в країну.

"В решті-решт, для повного зняття обмежень необхідна безпечна і ефективна вакцина", – зазначив він.

Нагадаємо, в Ізраїлі заявили, що можливо через 90 днів налагодять випуск повноцінної вакцини від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ вважають, що повсякденне використання масок або інших засобів індивідуального захисту після пандемії COVID-19 стане новою нормою життя.