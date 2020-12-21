У ВООЗ заявили про відміну мутацій коронавірусу в ПАР і Великобританії

Виявлені в Великобританії і Південно-Африканській республіці нові мутації коронавірусу відрізняються одна від одної і є різними варіантами COVID-19.

Про це під час брифінгу 21 грудня заявила глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керкхове. Вона зазначила, що і Великобританія, і ПАР співпрацюютьз ВООЗ з приводу нової мутації вирусу.

"Виник інший варіант, який був ідентифікований в Південній Африці, і у нього була одна з тих самих мутацій, це мутація 501.V2. Але це інший варіант. Звучить так, як ніби вони пов'язані, але насправді це окремий варіант", – сказала Керкхове.

За її словами, немає жодних доказів того, що мутований варіант вірусу збільшує тяжкість захворювання, хоча він значно швидше передається.

Керховена додала, що вчені вивчають реакцію організму на вірус, і вона очікує на результати найближчиним днями і тижнями.

Представниця ВООЗ відзначила, що, за даними з Великобританії, штам нового типу коронавірусу не впливає на ефективність вакцини від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В ВООЗ заявили, що причиною появи нового штаму коронавірусу (N501Y), про поширення якого в грудні заявили в Великобританії, могла стати здатність вірусу пристосовуватися до навколишнього середовища і людського організму. Імовірність мутації COVID-19 збільшується і з кожним новим випадком передачі.

У Південно-Африканській Республіці зафіксували нову мутацію COVID-19, якій дали позначення 501.V2.