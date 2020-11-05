У ВООЗ заявили про "вибух" COVID-19 в Європі і попередили про "важкі часи"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в Європі заявила про "вибух" випадків коронавірусу і попередила, що попереду "важкі часи" через зростання показників смертності.

Про це повідомило видання Medical Xpress. У ВООЗ закликали винести уроки з ситуації, що склалася.

"Ми дійсно спостерігаємо вибух. В тому сенсі, що треба було всього пара днів, щоб в європейському регіоні захворюваність зросла на один мільйон випадків", – сказав регіональний директор ВООЗ по Європі Ханс Клюге.

Він також додав, що "статус-кво – це не варіант", і закликав до "відповідних цільових заходів", які можуть бути посилені.

"Це буде важкий час, ми повинні бути чесними в цьому", – сказав Клюге.

Він підкреслив, що уряди повинні брати до уваги дві речі: "узгодженість, щоб люди бачили, що ми не валандаємося, і передбачуваність, щоб люди знали, що станеться, коли ми переступимо поріг".

Представник ВООЗ також закликав до широкого використання масок для обличчя.

"Завдяки спільному носінню масок і строгому контролю за громадськими зборами до лютого ми зможемо врятувати 266 000 життів у всьому європейському регіоні", – сказав Клюге.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я висловили занепокоєння темпами поширення коронавірусу в європейських країнах. Цифри демонструють тривожний рівень поширення вірусу.