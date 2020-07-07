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У ВООЗ заявили про прискорення поширення COVID-19: піку ще не досягли

Юрій Сергієнко
Світ
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Гебреєсус вважає, що піку пандемії ще не досягнуто

Гебреєсус вважає, що піку пандемії ще не досягнуто.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я вважає, що поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у світі прискорюється.

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Із такою заявою Тедрос Аданом Гебреєсус виступив на брифінгу 7 липня, повідомляється на сайті ВООЗ. За його словами, піку пандемії ще не досягнуто.

"Спалах прискорюється, і ми ще поки не вийшли на пік епідемії", – наголосив Гебреєсус.

Він уточнив, що в світі протягом вихідних було виявлено 400 тисяч нових випадків зараження.

Також Гебреєсус звернув увагу, що в деяких країнах кількість смертей скоротилася, але в інших цей показник іще зростає.

"Кількість смертей вирівнялася у всьому світі. Деякі країни досягли значного прогресу в скороченні кількості смертей, водночас в інших країнах смертність усе ще зростає", – підсумував глава ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ вважають, що в деяких країнах почався другий пік епідемії коронавірусу. Водночас другої хвилі COVID-19 може не бути.

ШвейцаріяЖеневаКоронавірусВсесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)Тедрос Аданом Гебреєсус
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