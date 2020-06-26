У ВООЗ засумнівалися в створенні вакцини від COVID-19

Глава ВООЗ не впевнений, що вчені зможуть розробити вакцину проти COVID-19

Немає ніякої гарантії, що вчені зможуть розробити ефективну вакцину проти COVID-19.

Як повідомила ВВС, таку заяву зробив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус. Навіть якщо вакцину розроблять, вона, ймовірно, буде недоступна протягом щонайменше року.

"Було б дуже складно з упевненістю сказати, що в нас буде вакцина", – сказав Гебреісус по відеозв'язку на засіданні комітету охорони здоров'я парламенту ЄС.

"У нас ніколи не було вакцини від коронавірусу. Тож коли її створять – сподіваюся, що створять, – вона буде першою", – сказав глава ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я перейшли до третьої фази тестування потенційної вакцини від COVID-19.