У ВООЗ закликали готуватися до затяжної пандемії коронавірусу

Борис Бондар Світ 17:29, 2.08.2020 Оновлено: 17:50, 2.08.2020

Пандемія коронавірусу, ймовірно, виявиться тривалою, а її наслідки будуть відчуватися протягом десятиліть.

Як повідомило France 24, про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрєсус під час засідання комітету ВООЗ з надзвичайних ситуацій щодо COVID-19. Він підкреслив, що наслідки пандемії будуть довгостроковими.

"Пандемія – це криза в галузі охорони здоров'я, яка трапляється раз на століття, а її наслідки будуть відчуватися протягом десятиліть", – сказав Гебреєсус.

Також він нагадав, коли пів року тому ВООЗ через COVID-19 оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров'я, було зафіксовано менш ніж 100 випадків коронавірусу й жодного летального випадку за межами Китаю.

Комітет зробив акцент на очікуваній тривалості пандемії COVID-19, наголосивши на важливості стійких зусиль спільноти на національному, регіональному та глобальному рівнях.

Крім того, комітет закликав ВООЗ надати підтримку країнам у підготовці до впровадження перевірених лікарських засобів і вакцин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила ще на три місяці режим міжнародної надзвичайної ситуації через пандемію коронавірусу.

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