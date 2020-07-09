У ВООЗ створили спецкомісію після критики з боку США
Всесвітня організація охорони здоров'я, у відповідь на критику з боку США, заснувала незалежну комісію, яка розгляне їх реакцію на пандемію.
Як повідомляє The Guardian, про це в четвер, 9 червня, заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Незалежну групу очолять колишня прем'єр-міністерка Нової Зеландії Хелен Кларк і колишня глава Ліберії Елен Джонсон-Серліф.
"Завдяки їм світ дізнається правду про те, що сталося, а також про рішення, які допоможуть нам побудувати наше майбутнє, як єдиного людства", – підкреслив Гебрейесус.
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