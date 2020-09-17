У ВООЗ стривожилися масштабами поширення COVID-19 в Європі

У Всесвітній організації охорони здоров'я висловили занепокоєння темпами поширення коронавірусу в європейських країнах.

На пресконференції 17 вересня голова європейського департаменту ВООЗ Ханс Клюге заявив, що цифри демонструють тривожний рівень поширення вірусу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хоча цифри відображають більший охоплення тестуванням, вони також демонструють тривожний рівень передачі вірусу в регіоні", – сказав він.

Незважаючи на це, в організації не мають наміру міняти рекомендації щодо двотижневого карантину для всіх, хто міг заразитися.

Також Клюге підкреслив, що концепція карантину має зберігатися і її потрібно безперервно адаптувати.

Як відзначають європейські ЗМІ, кількість нових випадків зараження в регіоні щодня коливається від 40 до 50 тисяч (колишні пікові показники навесні становили 43 тисячі). При цьому в багатьох країнах істотно збільшилася кількість тестувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австрії та Чехії відзначили зростання кількості хворих на коронавірус і заявили про початок другої хвилі епідемії.