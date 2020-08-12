У ВООЗ стримано відреагували на "проривну" російську вакцину від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я дуже стримано сприйняла новини про реєстрацію в Росії вакцини від нового типу коронавірусу.

Там вважають, що всі дані щодо безпеки й дієвості російського препарату проти COVID-19 мають бути ретельно перевірені. Про це заявив представник ВООЗ Тарік Язаревич, передає DW.

За його словами, фахівці організації перебувають у тісному контакті з відомствами РФ, які відповідають за охорону здоров'я, обговорюючи критерії допуску вакцини до широкого виробництва.

"Передкваліфікація будь-якої вакцини передбачає, що всі дані щодо її безпеки і дієвості повинні перевірятися неухильно точно", – підкреслив Язаревич.

Зазначимо, що раніше ВООЗ закликала Росію під час розроблення такого препарату дотримуватися встановлених стандартів для виробництва безпечних і дієвих медикаментів.

Додамо, що нині третю фазу випробувань у світі проходить шість вакцин від COVID-19, розроблених західними та китайськими фірмами.

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