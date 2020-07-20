У ВООЗ спрогнозували початок масової вакцинації від COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я розраховують, що глобальна вакцинація проти нового коронавірусу COVID-19 почнеться в середині 2021 року.

Про це заявила заступниця глави ВООЗ Сумія Свамінатан, передає DW. Як вона розповіла, зараз більше 20 вакцин-кандидатів проходять клінічні випробування, і є надія, що деякі з них спрацюють. Результати можуть бути отримані вже до початку наступного року.

За словами співробітниці ВООЗ, гонка за розробку вакцини до COVID-19 – "найшвидша, яку ми коли-небудь бачили".

"Буде прикро, якщо всі розробки проваляться. Але, якщо бути вкрай практичними, то ми розраховуємо на середину 2021 року: тоді у нас буде вакцина, яку можна буде розподіляти глобально", – сказала вона. При цьому вчена підкреслила: такі речі все ж "неможливо прогнозувати".

Свамінатан зазначила, що пройшло всього три місяці між тим, як генетична послідовність нового зоонозного вірусу була опублікована у відкритому доступі, і початком першого клінічного випробування вакцини до нього.

Головна наукова співробітниця ВООЗ підкреслила: те, що антитіла до нового вірусу зникають в сироватці крові через кілька тижнів, зовсім не є доказом відсутності набутого імунітету. Механізм клітинного імунітету проти SARS-CoV-2 ще недостатньо вивчений.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в США розробили вакцину від COVID-19 в таблетках замість ін'єкцій.