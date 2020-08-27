У ВООЗ спрогнозували, коли може бути пік смертності від COVID-19

У ВООЗ очікують пік госпіталізації і смертності від COVID взимку.

Смертність від коронавірусу може істотно зрости взимку, що стане наслідком сплеску захворюваності молоді влітку.

Як пише The Guardian, про це заявив регіональний директор підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я по Європі Ханс Клюге. Він зазначив, що досвід боротьби з коронавірусом дозволить впорається з ситуацією.

На думку представника ВООЗ, зростання кількості госпіталізацій і летальних випадків може бути пов'язане з тим, що молодь, яка активно заражалися COVID-19 влітку, восени і взимку буде частіше контактувати з людьми похилого віку.

А через початок навчального року контролювати поширення хвороби буде складніше.

Клюге попередив молодих людей, що "ніхто не є непереможним" і що ця пандемія – "торнадо з довгим хвостом".

За словами експерта, ситуація як в лютому, коли країни були захоплені зненацька поширенням коронавірусу, навряд чи повториться. У той же час він підкреслив, що "пильність – ключове слово", яке допоможе впоратися з ситуацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, друга хвиля COVID-19, яку очікують взимку, може забрати в Великобританії до 120 тисяч життів, якщо зараз не вжити серйозних заходів. Про це заявили в британській Академії медичних наук.

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