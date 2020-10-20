У ВООЗ розповіли про десятки вакцин від COVID-19 у світі, які випробують на людях

За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), наразі тестують 42 вакцини-кандидати на людях.

Про це повідомило Deutsche Welle. У світі існує понад 170 проєктів, у яких дослідники розроблюють вакцину від коронавірусу.

Над розробленням препаратів працюють провідні фармацевтичні компанії та наукові інститути в Німеччині, Великобританії, Франції, США, Китаї та інших країнах.

Німецька біотехнологічна компанія BioNTech в партнерстві з американською Pfizer висловили надію на швидке початкове схвалення їхньої вакцини в західних країнах. Якщо результати досліджень будуть успішними, вони зможуть подати заявку на отримання екстреного дозволу в США вже наприкінці листопада. У їхніх дослідженнях взяли участь понад 37 000 осіб різного віку.

У Німеччині над вакциною ще працює біотехнологічна компанія CureVac з Тюбінгена.

Крім того, багато інших розробників вакцини також перебувають на останніх стадіях випробувань.

Зокрема, йдеться про вакцину-кандидат британської фармацевтичної компанії AstraZeneca, яку вона розробила разом із Оксфордським університетом.

Також вакцину від коронавірусу розроблюють кілька американських компаній – біотехнологічна група Moderna (у третій фазі дослідження взяли участь не менше ніж 30 000 осіб) і компанія Johnson & Johnson. Остання поки призупинила свої випробування через незрозумілу хворобу одного з добровольців.

Першою у світі про реєстрацію вакцини проти коронавірусу "Sputnik V" повідомила Росія. Препарат був розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії МОЗ РФ і пройшов клінічні випробування в червні й липні.

Однак на Заході звучала критика на адресу російського препарату, адже допуск вакцини пройшов без масштабних даних третьої фази випробувань, у яких би брали участь кілька тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, щонайменше 142 світові фармацевтичні компанії вже почали випробування вакцини від коронавірусу. Однак найбільшого прогресу, тобто виходу препарату на заключний етап, досягли шість розробників, серед яких – AstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.