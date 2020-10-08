У ВООЗ розповіли, де найвищий ризик заразитися коронавірусом

Небезпека заразитися коронавірусом підвищується в замкнутому просторі з великим скупченням людей, у будинках тривалого проживання громадян з ослабленим здоров'ям, у нічних клубах і в'язницях.

Про це повідомила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керкхове під час трансляції в Twitter.

При цьому більшість випадків зараження коронавірусом – близько 80% – відбувається шляхом передачі інфекції від 10-20% хворих.

"Не всі хворі передають інфекцію комусь ще. Згідно з оцінками, від 10% до 20% випадків відповідальні за 80% заражень. Це означає, що поширення коронавірусу здійснюється "вогнищами", – пояснили в ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за три дня в медичному центрі імені Уолтера Ріда на лікування президента США Дональда Трампа було витрачено понад 100 тисяч доларів – понад 2,8 млн гривень.