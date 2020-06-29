У ВООЗ повідомили, що COVID-19 почав швидше поширюватися по світу

Тимур Григоренко Світ 19:15, 29.06.2020 Оновлено: 19:18, 29.06.2020

Пандемія коронавірусу (COVID-19) далека до завершення, поширення хвороби в світі прискорюється.

Про це на брифінгу в понеділок, 29 червня, заявив Женеві генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус, передає Reuters.

"У вірусу є досі великий простір для просування. Сувора реальність полягає в тому, що пандемія поки навіть не наблизилася до завершення. Хоча багато країн досягли в цілому прогресу, пандемія прискорюється", – сказав глава ВООЗ.

Гебрейесус зазначив, що на цьому тижні мають намір провести нараду експертів для оцінки прогресу в дослідженнях і для вироблення пріоритетів у протидії COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ назвали крайні терміни для винаходу вакцини від COVID-19.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Шахтарі з різних регіонів України починають акцію протесту в Києві з 30 червня, – глава профспілки Волинець

"Динамо" сенсаційно програло "Десні", пропустивши на останніх секундах

Терористи накрили мінами позиції ЗСУ: поранено двох захисників

Як поводитися після скасування карантину через коронавірус: 10 правил

Кремль може повторити сценарій анексії Криму на півдні України, – Чийгоз