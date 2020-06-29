У ВООЗ повідомили, що COVID-19 почав швидше поширюватися по світу

Пандемія коронавірусу (COVID-19) далека до завершення, поширення хвороби в світі прискорюється.

Про це на брифінгу в понеділок, 29 червня, заявив Женеві генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус, передає Reuters.

"У вірусу є досі великий простір для просування. Сувора реальність полягає в тому, що пандемія поки навіть не наблизилася до завершення. Хоча багато країн досягли в цілому прогресу, пандемія прискорюється", – сказав глава ВООЗ.

Гебрейесус зазначив, що на цьому тижні мають намір провести нараду експертів для оцінки прогресу в дослідженнях і для вироблення пріоритетів у протидії COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ назвали крайні терміни для винаходу вакцини від COVID-19.