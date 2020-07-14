У ВООЗ повідомили про критичну ситуацію з COVID-19: стає все гірше

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус заявив, що ситуація з пандемією коронавірусу (COVID-19) стає гірше.

За його словами, багато країн "пішли в неправильному напрямку" в боротьбі з хворобою, передає ВВС.

"Вірус залишається публічним ворогом номер один, але дії багатьох урядів і людей не відображають цього ... Якщо не слідувати основам (обережності – ред.), пандемія буде йти тільки одним шляхом. Все буде ставати все гірше, гірше й гірше", – попередив він.

Гебреісус підкреслив, що важливо дотримуватися соціального дистанціювання, мити руки, носити маску, щоб запобігати поширенню вірусу. Глава ВООЗ додав, що "у найближчому майбутньому повернення до нормального життя не буде".

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я поділила країни світу на чотири типи, згідно з епідеміологічною ситуацією в них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ виступила проти повернення до жорсткого карантину для протидії поширенню COVID-19, але не виключає такої необхідності в ряді країн.