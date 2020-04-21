У ВООЗ попередили про новий спалах коронавірусу через різке скасування карантину

Швидке зняття карантину і режиму самоізоляції може привести до нового зростання захворюваності коронавірусом.

Таку думку висловив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан. За його словами, тому необхідно інвестувати в альтернативи карантину і посилювати систему охорони здоров'я, щоб подібна ситуація більше не повторилася.

"Ми весь час говоримо про системи штучної вентиляції легенів – звичайно ж, вони винятково важливі, але нам необхідно говорити і про карантинні структури, нам потрібно говорити про епіднагляд, заснований на рівні спільноти. Нам необхідно інвестувати в альтернативи карантину. Нам потрібно посилювати систему охорони здоров'я в той же час для того, щоб трагедія, з якою ми зараз зіткнулися, більше ніколи не повторилася", – сказав він.

Райан також зазначив, що спочатку COVID-19 не було стримано так, щоб зменшити навантаження на медустанови. Тому, на його переконання, лікарні зараз відчувають тиск.

Експерт ВООЗ зазначив, що необхідно також підтримувати соціальну дистанцію, уникати контактів, дотримуватися гігієнічних заходів, а також "ідентифікувати випадки, ізолювати випадки, забезпечувати лікування, забезпечувати карантин".

"Ми будемо працювати з країнами, ми будемо надавати підтримку, ми будемо впроваджувати ці системи. І ми бачимо, що зараз вже багато країн рухаються єдиним фронтом у напрямку до реалізації вищезазначених цілей. Якщо ми це будемо робити, то лікарняні ліжка звільняться, люди знову зможуть повернутися в поліклініки і в лікарні, призначити зустріч з лікарем, якщо це необхідно ", – зазначив Райан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що людство ще чекають непрості випробування, пов'язані з пандемією коронавірусу COVID-19.