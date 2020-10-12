У ВООЗ попередили про небезпеку колективного імунітету від коронавірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус попередив, що ідея колективного імунітету від коронавірусу не може бути дієвою стратегією в боротьбі з пандемією.

На брифінгу 12 жовтня глава ВООЗ назвав такі пропозиції "неетичними", повідомляється на сайті організації.

Він пояснив, що колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не його впливом на організм.

"Ніколи в історії охорони здоров'я колективний імунітет не використовувався як стратегія реагування на спалах хвороби", – зауважив Гебреєсус.

За словами глави ВООЗ, поки занадто мало відомо про імунітет до коронавірусу, щоб зрозуміти, чи можливо взагалі виробити колективний імунітет до нього.

"У нас є деякі підказки, але в нас немає повної картини. Тому дозволяти небезпечному вірусу, який ми не до кінця розуміємо, вільно діяти – це просто неетично", – підсумував Гебреєсус.

За даними ВООЗ, імунітет до коронавірусу є в менш ніж 10% населення світу. Це означає, що більшість людей залишаються сприйнятливими до нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з Прінстонського університету США склали чотири сценарії розвитку пандемії коронавірусу на найближчі п'ять років. Найважливішим фактором, який вплине на її стримування, вони вважають формування колективного імунітету.