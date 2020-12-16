Європі загрожує новий спалах COVID-19 після Нового року – ВООЗ

У перші тижні й місяці нового року в Європі може статися новий спалах COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я. Медики закликали людей відповідально поставитися до протиепідемічних заходів під час свят.

В організації порадили оцінювати ризики, пов'язані з проведенням масових релігійних, спортивних або розважальних заходів. Якщо є можливість, від них краще відмовитися або проводити на відкритому повітрі.

Якщо ж люди збираються в приміщенні, важливо забезпечити гарне провітрювання та обмежити кількість учасників заходу.

Також у ВООЗ закликали пам'ятати головні правила щодо дотримання соціальної дистанції, носіння масок і миття рук.

"Може здатися незграбним носити маски та дотримуватися фізичного дистанціювання в компанії друзів і сім'ї, але це значною мірою сприяє гарантуванню безпеки і здоров'я кожного", – сказано в повідомленні.

Особливо важливо дотримуватися цих правил під час спілкування з людьми похилого віку і тими, хто перебуває в групі ризику.

Для тих, хто запланував подорожі, експерти порадили уникати переповненого транспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям варто утриматися від подорожей на новорічно-різдвяні свята через пандемію коронавірусу. Водночас тим, хто все ж вирішив подорожувати, не варто забувати про необхідність дотримання правил безпеки за кордоном. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.