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22 квітня • оновлено в 20:45
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У ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції у зв'язку з коронавірусом

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Тривожні тенденції з поширенням коронавірусу спостерігаються в країнах Африки, Південної і Центральної Америки, а також Східної Європи.

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COVID-19 ще тривалий час поширюватиметься у світі, заявив 22 квітня голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

Коронавірус – це надовго: в ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції

"Деякі з країн, які пандемія зачепила першими, тепер починають фіксувати нові випадки. Чи не робіть помилки: нам чекає довгий шлях. Цей вірус буде з нами довго", – зазначив він.

При цьому Гебреєсус підкреслив, що ситуація в країнах Західної Європи вже стабілізується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ВООЗ попередив про те, що на людство ще чекають непрості випробування, пов'язані з пандемією коронавірусу COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія Женева
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