Коронавірус – це надовго: в ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції

Тривожні тенденції з поширенням коронавірусу спостерігаються в країнах Африки, Південної і Центральної Америки, а також Східної Європи.

COVID-19 ще тривалий час поширюватиметься у світі, заявив 22 квітня голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус.

"Деякі з країн, які пандемія зачепила першими, тепер починають фіксувати нові випадки. Чи не робіть помилки: нам чекає довгий шлях. Цей вірус буде з нами довго", – зазначив він.

При цьому Гебреєсус підкреслив, що ситуація в країнах Західної Європи вже стабілізується.

"And some that were affected early in the pandemic are now starting to see a resurgence in cases.



Make no mistake: we have a long way to go. This virus will be with us for a long time "- @DrTedros # COVID19