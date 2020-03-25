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25 березня • оновлено в 06:54
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У ВООЗ оголосили новий можливий епіцентр коронавірусу

8.3т
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Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Харріс оголосила США новим можливим епіцентром коронавірусу у світі.

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За її словами, поки достовірно говорити рано, але такий сценарій цілком можливий, передає South China Morning Post.

ВООЗ оголосила США новим можливим епіцентром коронавірусу у світі

ВООЗ оголосила США новим можливим епіцентром коронавірусу у світі

"Зараз спостерігається швидке зростання числа захворювань у США. Значить, у них дійсно є такий потенціал. Ми поки не можемо сказати, що це вже так, але може стати реальністю потенційно", – заявила Харріс.

Як відомо, у США на даний момент зафіксовано 54 893 випадки інфікування, 783 людини загинули, 348 вилікувалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на 24 березня зафіксували 97 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
США
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