У ВООЗ оголосили новий можливий епіцентр коронавірусу

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Харріс оголосила США новим можливим епіцентром коронавірусу у світі.
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За її словами, поки достовірно говорити рано, але такий сценарій цілком можливий, передає South China Morning Post.
ВООЗ оголосила США новим можливим епіцентром коронавірусу у світі
"Зараз спостерігається швидке зростання числа захворювань у США. Значить, у них дійсно є такий потенціал. Ми поки не можемо сказати, що це вже так, але може стати реальністю потенційно", – заявила Харріс.
Як відомо, у США на даний момент зафіксовано 54 893 випадки інфікування, 783 людини загинули, 348 вилікувалися.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на 24 березня зафіксували 97 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
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