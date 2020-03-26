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26 березня • оновлено в 14:57
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У ВООЗ немає прогнозу, коли закінчиться пандемія коронавірусу

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Всесвітня організація охорони здоров'я не може передбачити терміни закінчення поширення коронавірусу в світі.

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Про це заявила представниця ВООЗ у Росії Меліта Вуйновіч. Її слова цитує ТАСС.

"Цього ніхто не знає", – переконана вона.

ВООЗ не дає прогнозів щодо закінчення пандемії коронавірусу

ВООЗ не дає прогнозів щодо закінчення пандемії коронавірусу

Водночас, за словами представниці ВООЗ, тривалість фіксування в різних країнах все нових випадків зараження коронавірусом залежатиме від карантинних заходів, які приймають уряди держав.

"Сподіваюся, чим швидше ми будемо дотримуватися всіх правил, ти швидше вірус піде від людей", – сказала Вуйновіч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус заявив, що самоізоляція громадян і обмеження на пересування під час поширення в тій чи іншій країні коронавірусу не допоможуть остаточно ліквідувати пандемію. Він закликав країни вжити термінових і важливіших заходів.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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