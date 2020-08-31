У ВООЗ назвали умови відкриття країн після карантину

Країни, які мають намір відновити функціонування економіки і активізувати діяльність в різних сферах, повинні дотримуватися ряду рекомендацій щодо безпеки.

Про це заявив на брифінгу 31 вересня голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус. Він підкреслив, що ВООЗ підтримує зусилля з відновлення економіки і суспільного життя.

"Ми хочемо бачити, що діти повертаються до шкіл, а люди – на робочі місця. Але ми хочемо, щоб це було зроблено безпечно", – сказав Гебреісус.

Він назвав чотири чинники, на яких країнам важливо зосередиться, щоб взяти під контроль поширення COVID-19.

В першу чергу, необхідно запобігти розширенню масштабів публічних заходів.

Крім того, для зменшення кількості смертей від коронавірусу потрібно проводити заходи для захисту людей з групи ризику – літніх людей, медиків, які борються з інфекцією, і людей з хронічними захворюваннями.

Також Гебреісус нагадав про необхідність дотримання соціального дистанціювання, правил гігієни і носіння масок.

На думку глави ВООЗ, уряди повинні розробити план з тестування, виявлення, ізоляції та лікування хворих. Також вони повинні забезпечити відстеження контактів людей, які заразилися, з подальшим карантином.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я не бачать необхідності запровадження європейськими країнами повторного жорсткого карантину у зв'язку з ростом випадків інфікування COVID-19.