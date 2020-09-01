У ВООЗ назвали прикладом країну, яка відмовилася від жорсткого карантину через COVID-19

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро заявив, що Швеція, яка ввела м'які обмеження для боротьби з коронавірусом, повинна стати прикладом для інших країн.

В інтерв'ю виданню Magic експерт назвав довіру між владою і населенням ключем до перемоги над COVID-19.

"У Швеції уряд виявився здатним довіритися суспільству, а суспільство змогло довіритися уряду", – пояснив Набарро.

Швеція, за словами Набарро, поклалася на свідомість громадян і не стала вводити жорсткі карантинні заходи. Такої ж політики слід дотримуватися іншим країнам в майбутньому. На думку спецпосланця ВООЗ, жорсткий карантин є "грубим інструментом", який серйозно б'є по доходам людей і малого бізнесу.

Відзначимо, Швеція виявилася єдиною країною в ЄС, яка відмовилася від жорстких обмежень. Там заборонили масові заходи (наприклад, перервали національну футбольну першість), рекомендувала громадянам дотримуватися соціальної дистанції, а літнім людям залишатися вдома, проте не стали закривати ресторани, кафе, фітнес-клуби. Продовжували працювати школи і дитячі сади.

Станом на 1 вересня в Швеції офіційно підтверджено 83 958 випадків захворювання коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Швеція, яка, на відміну від більшості країн Європи, не стала закривати підприємства на час карантину, все одно зіткнулася з гіршою економічною кризою з часів Другої світової війни.