У ВООЗ назвали нову очікувану дату запуску вакцини від COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я сподіваються, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною вже в середині 2021 року.

Таку думку, зокрема, висловила вчена ВООЗ Сумія Свамінатан, підкресливши, що привід для надій уже дає Великобританія. Водночас в уряді цієї країни, що вже зробила замовлення на вакцину, якої ще немає, не такі оптимістичні, повідомляє DW.

"На цей час понад 20 потенційних вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань. Ми сподіваємося, що декілька з них будуть ефективними. З огляду на те, що шанси на ефективність кожної вакцини коливаються на рівні 10 відсотків, це означає, що дві-три або навіть більше можуть бути дієвими", – підкреслила експертка.

Свамінатан також навела декілька фактів про стан імунітету пацієнтів, які вже одужали від коронавірусу. За її словами, те, що з часом антитіла після одужання зникають, явно не обнадіює. Однак це ще не означає, що імунітет зникає, адже науці відомо про різні шляхи, якими організм захищається від інфекцій.

Великобританія зарезервувала 90 млн доз потенційної вакцини від коронавірусу

Зазначається, що Великобританія, яка найбільше в Європі постраждала від пандемії, вже зарезервувала для себе 90 мільйонів доз потенційної вакцини. Препарат може бути від одного з трьох виробників: німецького Biontech, що у Майнці, американського концерну Pfizer та франко-австрійського концерну Valneva, який має філіал у Шотландії. Хоча раніше уряд у Лондоні вже зарезервував для себе і 100 мільйонів доз потенційної вакцини, яку нині спільно розробляють університет в Оксфорді та компанія AstraZeneca.

Щоправда, сподівання своїх колег і ВООЗ зовсім не поділяє радниця британського уряду Кейт Бінгем. Вона застерегла від надмірного оптимізму.

"Правда в тому, що вакцина може ніколи не з'явитися. І навіть у разі появи може не захищати від зараження, а лише полегшувати супутні хворобі симптоми", – констатувала Бінгем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія коронавірусу посилюється все більше. У зв'язку з цим організація скликала надзвичайний комітет для оцінки ситуації, що склалася в світі.