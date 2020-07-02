У ВООЗ назвали новий епіцентр COVID-19 у світі: регіон на 'критичному порозі' пандемії

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що Близький Схід перебуває на "критичному порозі" пандемії коронавірусу: там зареєстровано понад мільйон підтверджених випадків COVID-19.

Як розповів представник ВООЗ на Близькому Сході Ахмед аль-Мандхарі, мова йде про 22 країни, що охоплюють регіон Східного Середземномор'я від Марокко до Пакистану, передає The Guardian.

Більше 80% всіх смертей в близькосхідному регіоні були зареєстровані в Єгипті, Ірані, Іраку, Пакистані та Саудівської Аравії.

"Кількість випадків, зареєстрованих тільки в червні, перевищує загальну кількість випадків, зареєстрованих протягом чотирьох місяців після першого зареєстрованого випадку в регіоні 29 січня", – уточнив представник ВООЗ.

За словами Ахмед аль-Мандхарі, різке зростання кількості інфікованих коронавірусом в регіоні пов'язаний зі збільшенням тестування, а також скасуванням в багатьох країнах регіону карантинних обмежень, введених для боротьби з поширенням захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що пандемія коронавірусу (COVID-19) далека до завершення, поширення хвороби в світі прискорюється.