У ВООЗ назвали "небезпечне місце", куди не рекомендують ходити через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує ходити в нічні клуби і на дискотеки, щоб уникнути зараження коронавірусом.

Як повідомив портал UrduPoint, таку заяву зробила глава технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхов.

"Ми ніколи так багато не говорили про нічні клуби в останні дні і в останні тижні, але вони, як правило, зараз є гарячими точками", – сказала представниця ВООЗ.

Проте вона наголосила, що закриття всіх нічних клубів – "це теж не рішення".

Офіційна представнця ВООЗ запропонувала замість цього використовувати підхід, заснований на виявленні найгірших вогнищ у конкретний час і в конкретному місці з подальшим їх обмеженням або тимчасовим закриттям.

Водночас Керкхов наголосила, що забезпечення безпеки громадських місць також є частиною відповідальності клієнтів.

"Ви самі повинні зробити вибір і сказати: "Я роблю це, я йду на це". Нам потрібно, можливо, піти на деякі жертви й обмежити себе заради людей, які працюють на передньому краї і піддають себе ризику", – закликала медичка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ізраїльське Мінздоров'я склало рейтинг місць скупчення людей з найвищою і найнижчою ймовірністю заразитися коронавірусом. Найнебезпечнішим місцем названі нічні клуби.