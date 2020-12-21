У ВООЗ назвали можливі причини появи британського "мутанта" COVID-19

Причиною появи нового штаму коронавірусу (VUI-202012/01), про поширення якого в грудні заявили у Великобританії, могла стати його здатність пристосовуватися до довкілля й людського організму.

Імовірність мутації COVID-19 збільшується і з кожним новим випадком передачі, вважають у Всесвітній організації охорони здоров’я. Людей закликали не панікувати через це, передає BFM TV.

"Під час кожної виявленої мутації потрібно визначати, яких саме нових характеристик він набуває, відбуваються значні зміни або ж це просто звичайна еволюція (коронавірусу. – Ред.), – пояснила директорка департаменту пандемій та епідемій ВООЗ Сільві Бріан.

Дані щодо захворюваності на коронавірус у Британії Worldometers

У організації звернулися до громадян із проханням не піддаватися паніці. Адже вчені не підтверджують інформацію про те, що новий штам може бути смертоноснішим чи якось інакше реагуватиме на вакцини.

Представниця ВООЗ у РФ Меліта Вуйнович теж зазначила, що поки немає даних про вплив нового штаму коронавірусу на смертність.

"Перші дані, які ми отримали від британських вчених, кажуть, що цей вірус здається заразнішим. Зараз немає достатніх доказів, щоб сказати, що він впливає на патогенність, тяжкість захворювання, смертність", – цитує її слова ТАСС.

Водночас обмежувальні заходи, які негайно ввели британський уряд і низка інших країн, в організації оцінюють позитивно. Так, державам рекомендують проаналізувати ризики щодо поширення нового штаму COVID-19 і самим ухвалити рішення щодо авіасполучення з Британією.

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