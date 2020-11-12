У ВООЗ назвали головну умову для завершення пандемії COVID-19

Для того, щоб пандемія коронавірусу завершилася, необхідно вакцинувати близько 70% населення світу.

З такою заявою виступила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан під час запитань і відповідей в режимі онлайн, передає TellerReport.

Водночас експертка підкреслила, що вакцина має відповідати всім стандартам ВООЗ, бути безпечною і ефективною.

Зазначимо, що за станом на 11 листопада в усьому світі кількість заражених досягла майже 52,4 мільйонів осіб. При цьому 36,6 млн одужали і понад 1,2 млн померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ заявили про можливі труднощі з вакциною від коронавірусу компанії Pfizer, яка лідирує серед інших кандидатів. Очікується, що протягом декількох тижнів компанія отримає дозвіл від Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.