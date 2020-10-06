У ВООЗ анонсували появу вакцини від COVID-19 до кінця року

У Всесвітній організації охорони здоров'я припускають, що вакцина від коронавірусу з'явиться вже до кінця 2020 року.

Виступаючи на спеціальній сесії Виконавчого комітету ВООЗ 6 жовтня, генеральний директор організації Тедрос Гебреєсус заявив, що дуже розраховує на це, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам знадобляться вакцини, і є надія, що до кінця року у нас буде вакцина. Надія є", – зауважив Гебреєсус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ припустили, що вакцина від коронавірусу в Україні з'явиться в другій половині 2021 року.

Спочатку її буде надано вразливим групам населення – медичним працівникам, людям похилого віку, хворим на хронічні захворювання.

За словами представника ВООЗ Ярно Хабіхта, є понад 200 експериментальних вакцин, які на різній стадії розвитку в лабораторіях або на різних типах випробувань. Із них уже вісім вакцин, які перебувають на третій фазі клінічних випробувань, і ще одна вакцина розглядається організацією.