У Вірменії заарештували експрезидента: що трапилося

Апеляційний суд Вірменії скасував рішення про звільнення експрезидента Вірменії Роберта Кочаряна.

Політик був знову взятий під варту. Також суд виніс постанову про те, що справа Кочаряна має бути направлена на дорозслідування, повідомляє news.am.

Роберт Кочарян news.am

Кочарян був президентом Вірменії з 1998 по 2008 рік. Йому були пред'явлені звинувачення в поваленні конституційного ладу в рамках кримінальної справи про розгін акцій протесту 1 березня 2008 року.

У 2018 році Кочаряна двічі заарештовували. У травні він був звільнений під поручительство лідерів невизнаної Нагірно-Карабахської республіки.

Пізніше суд призупинив провадження у справі Кочаряна, воно спрямоване до Конституційного суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомого нардепа України після прибуття до Вірменії не пропускали на вимогу Росії.

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