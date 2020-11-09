У Вірменії збито російський вертоліт: Азербайджан визнав провину. Фото та відео

Міністерство оборони РФ заявило, що на території Вірменії збито російський військовий вертоліт Мі-24. Зі свого боку в Азербайджані заявили, що це сталося випадково і вони готові виплатити компенсацію.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на оборонне відомство, унаслідок аварії загинули два члени екіпажу, ще одного евакуйовано з травмами середньої тяжкості (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кадри з місця катастрофи російського вертольота.

Зазначається, що його було збито з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Місце падіння російського вертольота у Вірменії.

За даними Міноборони, вертоліт упав біля населеного пункту Ерасх.

У результаті аварії загинуло двоє людей.

Вертоліт нібито збили з боку Нахічевані. Google Maps

Як пише "Sputnik Вірменія" з посиланням на джерело в силових структурах РФ, вертоліт було збито ракетою з боку Нахічевані (місто в Нахічеванській Автономній Республіці, яка входить до складу Азербайджану).

Вертоліт нібито збили з боку Нахічевані. Google Maps

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану визнали, що вертоліт збили ЗС їхньої країни, але це сталося випадково.

Зі свого боку, вірменський депутат Едмон Марукян опублікував у Facebook відео, на якому нібито кадри після аварії вертольота.

(Відео – Facebook Едмона Марукяна)

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількома днями раніше Азербайджан заявив про завдання точних артилерійських ударів по позиціях збройних сил Вірменії під час боїв у Нагірному Карабасі, під час яких було знищено розрахунки гаубиць Д-30.

Зі свого боку, Вірменія заявила про знищення колони азербайджанських військ.