У Вірменії заявили про понад 3 тис. жертв на війні з Азербайджаном: почався обмін тілами

У Вірменії заявили про мінімум 2137 жертв серед військовослужбовців за час конфлікту з Азербайджаном за території Нагірного Карабаху.

Про це повідомила прессекретар Міністерства охорони здоров'я Вірменії Аліна Нікогосян на своїй сторінці в Facebook. Вона уточнила, що йдеться про тіла загиблих, які пройшли судово-медичну експертизу.

Водночас серед них залишаються тіла, яких поки не можуть упізнати.

"Процес обміну тілами загиблих солдатів, залишених противником, тільки почався; конфліктуючі сторони не можуть знати остаточну кількість наразі, поки ці дії тривають", – зазначила Нікогосян.

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Про суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, учасники протесту в Єревані зажадали від прем'єр-міністра Нікола Пашиняна піти у відставку до півночі, 12 листопада. У разі відмови вони пригрозили самостійно "вирішити питання з його усуненням". Люди незадоволені мирною угодою з Азербайджаном