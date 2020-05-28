У Вірменії впав великий метеорит: приголомшливі кадри

Тимур Григоренко Світ 16:34, 28.05.2020 Оновлено: 16:35, 28.05.2020

У Вірменії на півночі країни впав великий метеорит, який встигли зняти на відео.

Про це в Facebook повідомив глава відділу метеорологічних прогнозів Армгідрометцентра Гагік Суренян.

"Падіння великого метеорита на ділянці Раздан – Анкаван", – йдеться в повідомленні.

У Вірменії впав метеорит

Падіння від метеорита була видно навіть жителям столиці Єревану. Інцидент стався близько 21:00. Вибух від падіння був таким яскравим, що осяяв нічне небо.

Місцеві ЗМІ писали, що деякі жителі прийняли його за салют, так як 28 травня в Єревані відзначається День Першої республіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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