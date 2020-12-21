У Вірменії священик не подав руки Пашиняну і вигнав його з церкви. Відео

Прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна фактично вигнали з церкви в місті Сісіан Сюнікської області.

Інцидент трапився в храмі Сурб Григор Лусаворіч (св. Григорій Просвітитель) 21 грудня. Відео опублікував YouTube-канал Novosti-Armenia (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

На кадрах видно, як вірменський політик поставив свічку і підходить до священика, простягаючи до нього руку на знак вітання.

Однак служитель церкви Паргу Зейналян відмовляється від рукостискання і демонстративним жестом показує прем'єру, що йому пора покинути храм.

Скриншот з відео інциденту в церкві

Зазначимо, що Пашинян навідався в Сісіан незважаючи на невдоволення місцевих жителів, які своїми акціями протесту заблокували в'їзд до краю. Зокрема, як раз у цей час у міста Горіс Сюнікської області проходив мітинг його противників.

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