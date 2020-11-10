У Вірменії протестувальники увірвалися в парламент і побили спікера. Відео

У столиці Вірменії Єревані натовп протестувальників увірвався в будівлю парламенту країни і побив спікера Арарата Мірзояна. Причина агресії – припинення бойових дій в невизнаному Нагірному Карабасі і здача більшої частини його територій Азербайджану.

Як передає Інтерфакс-Україна, кілька сотень людей зайняли місця президії і депутатів, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, тисячі людей зібралися в різних районах Єревана, в тому числі біля будівлі уряду. Через деякий час обурені вірмени приїхали і до будинку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Територія, де розгорнулися бойові дії між Азербайджаном і Вірменією.

Що стосується нападу на Мірзояна, то він відбувся в момент, коли протестувальники намагалися вибити з спікера інформацію про місцезнаходження Пашиняна.

На відеокадрах видно, що чоловіка виволокли з його службової машини, після чого побили, і він залишився лежати закривавлений на асфальті. В результаті політик був госпіталізований.

Тим часом, Пашинян заявив в прямому ефірі в Facebook, що Мірзояна оперують. "Цей злочин не залишиться безкарним", – підкреслив він.

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