У Вірменії протестувальники увірвалися в парламент і побили спікера. Відео

Вікторія Довгань Світ 07:49, 10.11.2020 Оновлено: 07:49, 10.11.2020

У столиці Вірменії Єревані натовп протестувальників увірвався в будівлю парламенту країни і побив спікера Арарата Мірзояна. Причина агресії – припинення бойових дій в невизнаному Нагірному Карабасі і здача більшої частини його територій Азербайджану.

Як передає Інтерфакс-Україна, кілька сотень людей зайняли місця президії і депутатів, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, тисячі людей зібралися в різних районах Єревана, в тому числі біля будівлі уряду. Через деякий час обурені вірмени приїхали і до будинку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Територія, де розгорнулися бойові дії між Азербайджаном і Вірменією.

Що стосується нападу на Мірзояна, то він відбувся в момент, коли протестувальники намагалися вибити з спікера інформацію про місцезнаходження Пашиняна.

На відеокадрах видно, що чоловіка виволокли з його службової машини, після чого побили, і він залишився лежати закривавлений на асфальті. В результаті політик був госпіталізований.

Тим часом, Пашинян заявив в прямому ефірі в Facebook, що Мірзояна оперують. "Цей злочин не залишиться безкарним", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 9 листопада між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано заяву про припинення бойових дій в невизнаному Нагірному Карабасі.

  • Саме на тлі цього в Єревані спалахнули протести і почалися погроми.

  • Згідно з документом, сторони конфлікту залишаються на нинішніх позиціях, але більша частина Нагірного Карабаху повертається Азербайджану.

  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабаху буде працювати спільна миротворча місія, до якої увійдуть російські і турецькі військовослужбовці.

  • У Вірменії опозиційні фракції намагаються скликати позачергове засідання парламенту для обговорення та можливого анулювання ухваленого щодо Нагірного Карабаху тристороннього рішення.

  • Нагадаємо, 9 листопада Азербайджан узяв під контроль ще 48 населених пунктів в Карабасі.

  • До цього було захоплене стратегічно важливе місто Шуша, а влада невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" визнала поразку.

  • Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

  • Про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану, – читайте за посиланням.

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