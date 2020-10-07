У Вірменії погодилися на поступки щодо Нагірного Карабаху, але є умова

Вірменія висловила готовність піти на поступки Азербайджану в конфлікті щодо Нагірного Карабаху лише в тому разі, якщо вони будуть взаємними.

Таку позицію вірменського уряду озвучив у інтерв'ю France Presse прем'єр-міністр Нікол Пашинян. За його словами, такої ж думки дотримується й так звана влада невизнаної республіки.

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"Конфлікти потрібно врегулювати на основі взаємних поступок. Нагірний Карабах і Вірменія готові на поступки, якщо на співмірні поступки готовий і Баку", – сказав Пашинян.

Водночас вірменський прем'єр сподівається на військову підтримку Росії в разі загострення ситуації в Карабасі.

"Я переконаний, що, якщо ситуація цього вимагатиме, Росія виконає свої зобов'язання у сфері військової співпраці з Вірменією", – заявив Пашинян.

Він також висловив упевненість, нібито "без підтримки Туреччини бойових дій у Карабасі б не було".

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, у чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов доручив військам продовжити контрнаступ на лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі – до повного знищення сил противника.