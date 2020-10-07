У Вірменії погодилися на поступки щодо Нагірного Карабаху, але є умова
Всі сторони конфлікту мають піти на співмірні поступки
Таку позицію вірменської влади озвучив прем'єр Нікол Пашинян
Але в разі загострення ситуації він сподіваються на військову підтримку РФ
Вірменія висловила готовність піти на поступки Азербайджану в конфлікті щодо Нагірного Карабаху лише в тому разі, якщо вони будуть взаємними.
Таку позицію вірменського уряду озвучив у інтерв'ю France Presse прем'єр-міністр Нікол Пашинян. За його словами, такої ж думки дотримується й так звана влада невизнаної республіки.
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"Конфлікти потрібно врегулювати на основі взаємних поступок. Нагірний Карабах і Вірменія готові на поступки, якщо на співмірні поступки готовий і Баку", – сказав Пашинян.
Водночас вірменський прем'єр сподівається на військову підтримку Росії в разі загострення ситуації в Карабасі.
"Я переконаний, що, якщо ситуація цього вимагатиме, Росія виконає свої зобов'язання у сфері військової співпраці з Вірменією", – заявив Пашинян.
Він також висловив упевненість, нібито "без підтримки Туреччини бойових дій у Карабасі б не було".
Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, у чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов доручив військам продовжити контрнаступ на лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі – до повного знищення сил противника.