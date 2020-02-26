У Вірменії почали судити експрезидента Саргсяна

У Вірменії у вівторок, 25 лютого, розпочався суд над колишнім президентом країни Сержем Саргсяном.

Його звинувачують в корупції, проте прихильники експрезидента вважають, що справа сфабрикована. Про це повідомляє "Голос Америки".

Звинувачення стверджує, що Саргсян і ще кілька чиновників вкрали близько мільйона доларів з державного бюджету.

"Я сподіваюся, що у Вірменії ще залишилися судді, для яких справедливість понад усе", – сказав Саргсян.

При цьому перше слухання стало організаційним. Офіційна робота над справою стартує через декілька тижнів, а можливо і місяців. Поки ж запобіжним заходом Саргсяну обрано підписку про невиїзд.

Саргсян займав пост президента Вірменії два терміни з 2008 року, він подав у відставку в 2018 році через масові протести.

У Вірменії почали судити екс-президента Саргсяна КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році на одинадцятий день протестів у Єревані прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян подав у відставку.

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