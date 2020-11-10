У Вірменії опозиція спробує скасувати рішення про припинення війни в Карабасі

У Вірменії опозиційні фракції намагаються скликати позачергове засідання парламенту для обговорення та можливого анулювання прийнятого щодо Нагірного Карабаху тристороннього рішення прем'єра Вірменії, президентів Росії і Азербайджану.

Про це повідомила депутат фракції "Процвітаюча Вірменія" Наїра Зограбян, передає "Інтерфакс". Однак кількості депутатів для цього недостатньо.

"Ми намагаємося скликати позачергове засідання парламенту, але кількості опозиційних депутатів для цього недостатньо. Необхідна участь також як мінімум 25 депутатів з правлячої фракції. Для цього вони повинні бути впевнені у своїй безпеці, щоб прийти в парламент", – розповіла Зограбян.

Вона також закликала присутніх в залі засідань і будівлі парламенту громадян покинути його. За її словами, на порядку денному опозиційних партій перебуває питання відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

"Ми обговорюємо з юристами, наскільки парламент уповноважений анулювати цю угоду, або рішення, або заяву щодо Карабаху", – додала Зограбян.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, між Вірменією, Азербайджаном і Росією підписано заяву про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. На тлі цього в Єревані спалахнули протести і почалися погроми.