У Вірменії оголосили багатотисячну страйк через Пашиняна. Фото і відео протесту

У вівторок, 22 грудня, вірменська опозиція оголосила загальнонаціональний страйк і зажадала від прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна піти у відставку.

До неї приєдналися тисячі вірмен, які вийшли на протест в Єревані, пише DW (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Протест на площі Республіки. DW

Серед учасників страйку студенти і викладачі найбільших вишів, в тому числі Єреванського державного університету, адвокати, співробітники медцентрів. Останні оголосили, що будуть надавати допомогу тільки у невідкладних випадках.

Демонстранти вийшли на площу Республіки. DW

Також в столиці Вірменії не працює багато автозаправних станцій і закрилися всі підприємства, які належать одному з найбільших роботодавців країни – лідеру опозиційної партії "Процвітаюча Вірменія" Гагіку Царукяну.

Учасники протесту проти Пашиняна. Twitter ГлавТвіт

Водночас пошти, банки і магазини продовжують працювати в звичайному режимі. Громадський транспорт через мітинг змінював свої маршрути.

Близько 30 тисяч демонстрантів збиралися на площі Республіки і скандували "Нікол – зрадник!", "Вірменія без Нікола!".

Протести в Евреване.

Нагадаємо, що протести в Вірменії спалахнули і після того, як глава уряду підписав угоду з Азербайджаном і Росією про припинення війни в Нагірному Карабасі. Демонстранти звинувачують Пашиняна в зраді саме через це.

Учасники протесту в столиці Вірменії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угода про припинення бойових дій почало діяти з 10 листопада.