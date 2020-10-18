У Вірменії назвали умову визнання незалежності Нагірного Карабаху

Вірменія визнає незалежність самопроголошеного Нагірного Карабаху за умови, що Азербайджан за підтримки Туреччини "в жодному разі не буде йти шляхом переговорів".

Таку заяву в інтерв'ю російській газеті "Коммерсант" зробив президент Вірменії Армен Саркісян. При цьому прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на своїй сторінці в Twitter заявив, що "Арцах" нібито ніколи не був частиною незалежного Азербайджану.

Пашинян вважає, що територіальні претензії країни не мають під собою міжнародно-правової бази. Він закликав міжнародне співтовариство визнати незалежність Нагірного Карабаху, щоб "запобігти геноциду".

Повідомлення Пашиняна. Скриншот

Саркісян під час інтерв'ю зазначив, що Єреван виступає проти реформування переговорного формату щодо врегулювання ситуації і включення в нього Туреччини як посередника.

"По-перше, це один із найбільш "високих" форматів: ОБСЄ і співголови – Росія, США і Європа, яку представляє Франція. Де ви краще знайдете?

По-друге, Мінська група зробила дуже багато. Там сотні дрібних або середнього розміру проблем. Так ось, протягом усіх цих років учасники Мінського процесу працювали над створенням довіри між сторонами, про який я говорю. І були кроки, які показували, що довіра зростає... Тобто до 27 вересня з багатьох питань вдалося досягти домовленостей", – заявив президент Вірменії.

Він запевняє, що на переговорах "залишилися кілька принципових великих питань, які завжди є частиною політичного компромісу".

"Так що говорити, що Мінський процес нічого не робив – це велика помилка", – сказав Саркісян.

ЧИТАЙТЕ ВСІ НОВИНИ ПРО КОНФЛІКТ У НАГІРНОМУ КАРАБАСІ

Війна між Вірменією та Азербайджаном за невизнаний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту в той день збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.

Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.

Карта конфлікту навколо Карабаху.

Як писав OBOZREVATEL, 18 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що під час конфлікту в Нагірному Карабасі Росія, Франція та США постачали зброю для Вірменії.