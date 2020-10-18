У Вірменії назвали умову визнання незалежності Нагірного Карабаху

Вірменія визнає незалежність самопроголошеного Нагірного Карабаху за умови, що Азербайджан за підтримки Туреччини "в жодному разі не буде йти шляхом переговорів".

Таку заяву в інтерв'ю російській газеті "Коммерсант" зробив президент Вірменії Армен Саркісян. При цьому прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на своїй сторінці в Twitter заявив, що "Арцах" нібито ніколи не був частиною незалежного Азербайджану.

Пашинян вважає, що територіальні претензії країни не мають під собою міжнародно-правової бази. Він закликав міжнародне співтовариство визнати незалежність Нагірного Карабаху, щоб "запобігти геноциду".

Саркісян під час інтерв'ю зазначив, що Єреван виступає проти реформування переговорного формату щодо врегулювання ситуації і включення в нього Туреччини як посередника.

"По-перше, це один із найбільш "високих" форматів: ОБСЄ і співголови – Росія, США і Європа, яку представляє Франція. Де ви краще знайдете?

По-друге, Мінська група зробила дуже багато. Там сотні дрібних або середнього розміру проблем. Так ось, протягом усіх цих років учасники Мінського процесу працювали над створенням довіри між сторонами, про який я говорю. І були кроки, які показували, що довіра зростає... Тобто до 27 вересня з багатьох питань вдалося досягти домовленостей", – заявив президент Вірменії.

Він запевняє, що на переговорах "залишилися кілька принципових великих питань, які завжди є частиною політичного компромісу".

"Так що говорити, що Мінський процес нічого не робив – це велика помилка", – сказав Саркісян.

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Війна між Вірменією та Азербайджаном за невизнаний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту в той день збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.

Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. Про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану – читайте за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, 18 жовтня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що під час конфлікту в Нагірному Карабасі Росія, Франція та США постачали зброю для Вірменії.